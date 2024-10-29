Мизулина обратилась в СК из-за банды девочек-подростков

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в СКР после появления в Северной Осетии банды девочек-подростков, которая избивает своих сверстниц во Владикавказе. Об этом Мизулина написала в своем телеграм-канале.

Видео с кадрами нападений девочки публикуют в социальных сетях, накладывая на ролики музыку. В сообщении уточняется, что молодым девочкам из-за этого страшно выходить на улицу.

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Ранее СКР начал проверку после прямого эфира в Сети, в ходе которого жительница Махачкалы избила собственного ребенка. Оказалось, что многодетная мать постоянно избивает своих детей, а также якобы употребляет наркотические вещества.