В Москве на ТТК загорелся автомобиль

Движение перекрыли по двум правым рядам на Третьем транспортном кольце в районе 7-й Кожуховской улицы из-за загоревшегося автомобиля, пишет пресс-служба Дептранса Москвы в Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 29 октября, на обочине внешней стороны ТТК, в районе станции «Дубровка» Московского центрального кольца.

«Перекрыто движение по 2-м правым рядам внешней стороны ТТК, 7-я Кожуховская улица, 9», — пояснили в ведомстве.

Движение затруднено на 4 километра, на месте работают оперативные службы. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются.

Ранее, 23 октября, на внутренней стороне ТТК, в районе Рижской эстакады, столкнулись две машины. Движение было затруднено на три километра.