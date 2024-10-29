В Ставрополе произошло массовое отравление курсантов МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у пострадавших обнаружена острая кишечная инфекция. Всего отравился 21 студент — заболевшие жалуются на слабость и рвоту. Как сообщает источник, отравление произошло после завтрака в столовой. При этом изначально на плохое самочувствие пожаловались только три студента, но уже к обеду в больницу отправили почти четверть курса.

Согласно предварительному диагнозу, пострадавшие заболели сальмонеллезом. Возраст заболевших студентов — 17-19 лет.

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