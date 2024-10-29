Запашный отреагировал на инцидент с нападением пантеры на ребенка в Ангарске

Ребенок не должен был контактировать с опасным хищным животным - это угроза жизни для несовершеннолетнего, грубое нарушение техники безопасности. Об этом «Звезде» сказал народный артист России и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, комментируя новость о нападении пантеры на ребенка в цирке в Ангарске.

По словам Запашного, правоохранительные органы должны провести жесткое расследование произошедшего, так как пострадал ребенок.

«Необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего. Виновные должны понести ответственность», - отметил народный артист.

Помимо этого, необходимо провести проверку цирка-шапито и выявить все нарушения.

«Помимо того, что виновные должны быть наказаны по всей строгости закона, есть еще функция отнятия лицензии на деятельность у этого цирка, если будут выявлены нарушения», - сказал гендиректор Большого Московского цирка.

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Накануне вечером трехлетний мальчик пострадал после нападения пантеры из передвижного цирка в Ангарске.

Как сообщается, ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности".

Инцидент произошел, когда ангарчанин привел сына сфотографироваться с пантерой. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются. Региональное следственное управление СКР совместно с полицейскими проводит проверку.

Инцидент произошёл 28 октября вечером в Ангарске, где цирк проводил гастроли. Отец мальчика, взяв его от матери, с которой находится в разводе, предварительно договорился с администрацией цирка о проведении экскурсии и фотосессии с животными.

Во время фотосессии, когда ребёнок позировал рядом с пантерой, хищное животное внезапно напало на него, нанеся серьёзные травмы. Мальчику оказана медицинская помощь, и он госпитализирован.

По информации из цирка, животное было привито от бешенства и имело соответствующий сертификат. В цирке также заявляют, что в день происшествия представления не проводились, и пантеры не входили в программу.

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Трехлетнему ребенку из Ангарска, на которого напала цирковая пантера, наложили 20 швов, у него рваные раны лица, головы и ног. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Здоровью малыша ничего не угрожает, он в стабильном состоянии, отмечает Mash.

Мама мальчика рассказала, что в цирк его привел отец, и она даже не знала, что он планирует куда-то сходить с ребенком, так как вместе они не живут, пишут «Известия».

«Отец ребенка просто предложил забрать его вечером из садика и привезти мне потом. То, что он поехал после садика в цирк, он мне не сказал. А потом позвонил, я услышала по телефону плач ребенка, и сказал срочно приехать к цирку», - рассказала Светлана.

По ее словам, она приехала, «зашла в вагончик какой-то, и там увидела ребенка всего в крови с рваными ранами на лице, на лбу, на голове».

Сейчас, по словам женщины, мальчик чувствует себя хорошо. Ему обработали раны, наложили швы, сделали необходимые уколы.

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Пантера, которая напала на трехлетнего ребенка в цирке Ангарска Иркутской области, не выступает на сцене. Об этом сообщили в цирке, пишет Telegram-канал Babr Mash.

По их информации, пантера в представлениях не участвует и является частной собственностью. Очевидцы случившегося рассказали, что после нападения слышали плач ребенка и просьбы вызвать скорую.

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал новость о нападении пантеры на трехлетнего ребенка в цирке «Дикий драйв» в город Ангарск Иркутской области.

«Сегодня деятельность цирков шапито вообще незаконна, потому что мы ввели лицензирование для цирков и зоопарков. То, что сейчас у нас могут гастролировать законно только большие крупные стационарные цирки – это факт. А остальные, те, кто фактически в поисках заработка кочуют из города в город, делают это незаконно. И в этой ситуации мы видим целый букет очень серьезных нарушений», - сообщил депутат.

Он сказал, что направил депутатский запрос в Следственный комитет и прокуратуру, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

По словам депутата, виновным грозят очень крупные штрафы.

«Нарушены все мыслимые, всевозможные нормы. Закон сегодня очень жестко смотрит на такие вот факты. И здесь вплоть до тюремного заключения. Следственные действия покажут, кто был виновен в произошедшем, насколько степень вины родителей, связанной с недосмотром. А также насколько степень вины организаторов этих культурно-зрелищных так называемых мероприятий, в которых, честно говоря, нет ни культуры, ни зрелища, а есть только циничная эксплуатация диких животных. Нужно установить, насколько вина владельцев бизнеса и местных органов власти, которые разрешили подобные мероприятия на территории муниципального образования», – сообщил депутат НСН.

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