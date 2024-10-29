Запашный отреагировал на инцидент с нападением пантеры на ребенка в Ангарске
Ребенок не должен был контактировать с опасным хищным животным - это угроза жизни для несовершеннолетнего, грубое нарушение техники безопасности. Об этом «Звезде» сказал народный артист России и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, комментируя новость о нападении пантеры на ребенка в цирке в Ангарске.
По словам Запашного, правоохранительные органы должны провести жесткое расследование произошедшего, так как пострадал ребенок.
«Необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего. Виновные должны понести ответственность», - отметил народный артист.
Помимо этого, необходимо провести проверку цирка-шапито и выявить все нарушения.
«Помимо того, что виновные должны быть наказаны по всей строгости закона, есть еще функция отнятия лицензии на деятельность у этого цирка, если будут выявлены нарушения», - сказал гендиректор Большого Московского цирка.
В Иркутской области цирковая пантера напала на трехлетнего ребенка
Накануне вечером трехлетний мальчик пострадал после нападения пантеры из передвижного цирка в Ангарске.
Как сообщается, ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности".
Инцидент произошел, когда ангарчанин привел сына сфотографироваться с пантерой. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются. Региональное следственное управление СКР совместно с полицейскими проводит проверку.
Стали известны последствия нападения цирковой пантеры на ребенка в Сибири
Инцидент произошёл 28 октября вечером в Ангарске, где цирк проводил гастроли. Отец мальчика, взяв его от матери, с которой находится в разводе, предварительно договорился с администрацией цирка о проведении экскурсии и фотосессии с животными.
Во время фотосессии, когда ребёнок позировал рядом с пантерой, хищное животное внезапно напало на него, нанеся серьёзные травмы. Мальчику оказана медицинская помощь, и он госпитализирован.
По информации из цирка, животное было привито от бешенства и имело соответствующий сертификат. В цирке также заявляют, что в день происшествия представления не проводились, и пантеры не входили в программу.
Стало известно о состоянии пострадавшего из-за нападения пантеры ребенка
Трехлетнему ребенку из Ангарска, на которого напала цирковая пантера, наложили 20 швов, у него рваные раны лица, головы и ног. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Здоровью малыша ничего не угрожает, он в стабильном состоянии, отмечает Mash.
Мама мальчика рассказала, что в цирк его привел отец, и она даже не знала, что он планирует куда-то сходить с ребенком, так как вместе они не живут, пишут «Известия».
«Отец ребенка просто предложил забрать его вечером из садика и привезти мне потом. То, что он поехал после садика в цирк, он мне не сказал. А потом позвонил, я услышала по телефону плач ребенка, и сказал срочно приехать к цирку», - рассказала Светлана.
По ее словам, она приехала, «зашла в вагончик какой-то, и там увидела ребенка всего в крови с рваными ранами на лице, на лбу, на голове».
Сейчас, по словам женщины, мальчик чувствует себя хорошо. Ему обработали раны, наложили швы, сделали необходимые уколы.
Появились подробности о напавшей на трехлетнего ребенка в российском цирке пантере
Пантера, которая напала на трехлетнего ребенка в цирке Ангарска Иркутской области, не выступает на сцене. Об этом сообщили в цирке, пишет Telegram-канал Babr Mash.
По их информации, пантера в представлениях не участвует и является частной собственностью. Очевидцы случившегося рассказали, что после нападения слышали плач ребенка и просьбы вызвать скорую.
«Нарушены все мыслимые нормы»: депутат о нападении пантеры на ребенка в цирке «Дикий драйв»
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал новость о нападении пантеры на трехлетнего ребенка в цирке «Дикий драйв» в город Ангарск Иркутской области.
«Сегодня деятельность цирков шапито вообще незаконна, потому что мы ввели лицензирование для цирков и зоопарков. То, что сейчас у нас могут гастролировать законно только большие крупные стационарные цирки – это факт. А остальные, те, кто фактически в поисках заработка кочуют из города в город, делают это незаконно. И в этой ситуации мы видим целый букет очень серьезных нарушений», - сообщил депутат.
Он сказал, что направил депутатский запрос в Следственный комитет и прокуратуру, чтобы виновные были привлечены к ответственности.
По словам депутата, виновным грозят очень крупные штрафы.
«Нарушены все мыслимые, всевозможные нормы. Закон сегодня очень жестко смотрит на такие вот факты. И здесь вплоть до тюремного заключения. Следственные действия покажут, кто был виновен в произошедшем, насколько степень вины родителей, связанной с недосмотром. А также насколько степень вины организаторов этих культурно-зрелищных так называемых мероприятий, в которых, честно говоря, нет ни культуры, ни зрелища, а есть только циничная эксплуатация диких животных. Нужно установить, насколько вина владельцев бизнеса и местных органов власти, которые разрешили подобные мероприятия на территории муниципального образования», – сообщил депутат НСН.