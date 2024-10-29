В Москве осудили высокопоставленного таможенника

Черемушкинский районный суд Москвы приговорил экс-начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергея Бычкова к 9,5 года лишения свободы за взятки. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Бычков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), заметили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что приговор предусматривает отбывание наказания в колонии строгого режима, а также штраф в двукратном размере суммы взятки — в сумме шесть млн рублей.

Кроме того, согласно постановлению, Бычков лишается права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на девять лет, а также специального звания «подполковник таможенной службы».

В пресс-службе уточнили, что вместе с бывшим коллегой был осужден Максим Медвидь. Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима и лишению звания «подполковник таможенной службы».

Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала ужесточить наказание для бывшего главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна по делу об особо крупном мошенничестве.