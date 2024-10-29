В Москве спасли лису, упавшую в строительный котлован

Лису, которая упала в строительный котлован на улице Дорожной в Москве, удалось спасти. Ее выпустили на природных территориях города, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Сотрудники ведомства осмотрели животное на месте происшествия. Лиса оказалась совершенно здорова, но была напугана.

В ведомства также обратили внимание, что дикие животные являются такими же жителями мегаполиса. Однако в случае столкновения с ними в черте города людям важно оставаться внимательными и осторожными.

Ранее спасатели сумели спасти котенка, который застрял внутри бетонной стены здания на востоке Москвы. Его обнаружили, когда сотрудники одного из магаизинов города услышали писк, доносившийся из стены.