Силовики предъявили обвинение учителю, совратившему школьницу в Подмосковье

В Московской области учитель обвиняется в совершении преступления по статье о развратных действиях в отношении 15-летней школьницы. Расследование уголовного дела в отношении мужчины продолжается. Об этом во вторник, 29 октября, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

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— С 15 апреля по 10 октября текущего года обвиняемый, занимавший должность учителя в одной из общеобразовательных школ, находясь в различных местах городского округа Шатура, совершал развратные действия без применения насилия в отношении 15-летней ученицы, — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи провели допросы, изъяли материалы, которые хранились у обвиняемого на электронном носителе. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, 29 октября, стало известно, что суд рассмотрит дело мужчины, который знакомился с девушками в соцсетях и выманивал у них деньги. Под различными предлогами мужчина брал у пострадавших деньги в долг, оставляя девушек ни с чем.