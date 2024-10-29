В Подмосковье произошел крупный пожар на складе

В подмосковном Долгопрудном произошел крупный пожар на складе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, площадь возгорания достигла 1,2 тысячи квадратных метров.

Инцидент случился в здании на Лихачевском проезде. По словам собеседника агентства, в складском помещении хранились удобрение. Тушение осложняют сильное задымление и высокая пожарная нагрузка. Сейчас борьбу с огнем ведут свыше 60 человек и 17 единиц техники. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Напомним, что вечером 29 октября пожар произошел на стройплощадке на Волоколамском шоссе: загорелись 12 бытовок на общей площади в 200 квадратных метров. Спасатели вынесли из соседних зданий 10 газовых и 3 кислородных баллона. Ликвидировать возгорание удалось лишь ночью. О пострадавших не сообщалось.