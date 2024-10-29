Москвич писал соседям записки с угрозами и получил срок

Житель столичного района Бирюлево Восточное несколько месяцев писал соседям сверху записки с угрозами и оставлял послания у их двери, а затем и вовсе пришел к их квартире с ножом, рассказали в прокуратуре Москвы.

© Мослента

В квартире живет женщина с малолетним сыном. Благодаря видеокамере она увидела опасного соседа и не стала открывать дверь, а затем обратилась в полицию.

В итоге 57-летний мужчина был осужден по части 1 статьи 119 УК РФ, он получил срок в один год ограничения свободы. Ему предстоит один раз в месяц приходить в орган по надзору за отбыванием осужденными наказания.

Ранее в подъезде многоэтажного дома в подмосковном Долгопрудном появилась необычная записка с угрозами.