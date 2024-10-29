Десятиэтажный отель обрушился в Аргентине

Десятиэтажное здание апарт-отеля рухнуло в ночь на 29 октября в аргентинском городе Вилья-Гессель. Об этом сообщает Efe со ссылкой на спасателей.

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Мэр города Густаво Баррера подтвердил, что имеются пострадавшие. Поскольку часть обрушения распространилась на соседнее здание, возможно, что люди, оказавшиеся под завалами, были жильцами соседнего многоквартирного дома. В настоящее время ведутся работы по разбору завалов. По оценкам мэра, в отеле проживали шесть или семь человек, а в соседнем здании — два или три.

— Здание имело утвержденный план и разрешение на строительство лифта в передней части. Обрушилось около 10 этажей, — подчеркнул мэр.

Во Владимире обрушилась стена столетнего дома. Об этом в среду, 23 октября, сообщает глава российского города Дмитрий Наумов. Обрушилась часть стены двухэтажного дома № 19 на Летне-Перевозинской улице. На месте происшествия видно, что под крышей образовалась дыра, а пролом доходит до самой земли. Повреждены два оконных проема.

Семь человек пострадали в результате обрушения пола в декоративном вагоне метро в Ленинградской области. Все пострадавшие были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Инцидент случился во время съемок фильма «Василий Теркин», основанного на одноименной поэме Александра Твардовского.