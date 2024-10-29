Десятиэтажный отель обрушился в Аргентине
Десятиэтажное здание апарт-отеля рухнуло в ночь на 29 октября в аргентинском городе Вилья-Гессель. Об этом сообщает Efe со ссылкой на спасателей.
Мэр города Густаво Баррера подтвердил, что имеются пострадавшие. Поскольку часть обрушения распространилась на соседнее здание, возможно, что люди, оказавшиеся под завалами, были жильцами соседнего многоквартирного дома. В настоящее время ведутся работы по разбору завалов. По оценкам мэра, в отеле проживали шесть или семь человек, а в соседнем здании — два или три.
— Здание имело утвержденный план и разрешение на строительство лифта в передней части. Обрушилось около 10 этажей, — подчеркнул мэр.
Во Владимире обрушилась стена столетнего дома. Об этом в среду, 23 октября, сообщает глава российского города Дмитрий Наумов. Обрушилась часть стены двухэтажного дома № 19 на Летне-Перевозинской улице. На месте происшествия видно, что под крышей образовалась дыра, а пролом доходит до самой земли. Повреждены два оконных проема.
Семь человек пострадали в результате обрушения пола в декоративном вагоне метро в Ленинградской области. Все пострадавшие были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Инцидент случился во время съемок фильма «Василий Теркин», основанного на одноименной поэме Александра Твардовского.