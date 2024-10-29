Суд арестовал мужчину, обвиняемого в изнасиловании москвички

Таганский районный суд Москвы заключил под стражу до 26 декабря Мансура Хайитова. Он обвиняется в изнасиловании девушки. Об этом во вторник, 29 октября, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

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— Постановлением Таганского районного суда города Москвы Хайитову Мансуру Хидирназаровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 26 декабря 2024 года, — говорится в сообщении.

По данным следствия, Хайитов напал на незнакомую девушку и вырвал из ее рук мобильный телефон. Затем злоумышленник попытался изнасиловать ее. На месте преступления его задержали сотрудники полиции.

Ранее, 23 октября, СК направил в суд уголовное дело в отношении мужчины, который изнасиловал девушку в 2008 году и похитил ее имущество. По данным следователей, сперва не удалось найти злоумышленника. Однако в ходе молекулярно-генетических экспертиз силовики обнаружили мужчину из Ставропольского края, ранее судимого за похожие преступления. Он полностью признал вину.