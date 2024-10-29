Назван маршрут атаковавшего университет спецназа имени Путина дрона

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), атаковавший Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Чечне, мог пролететь по нейтральным водам в Черном море. Такой маршрут назвал глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, чьи слова приводит Telegram-канал Shot.

«Вполне мог прилететь, только не со стороны Одессы, а скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Черного моря. По нейтральным водам прошел большое расстояние, затем уже мог преодолеть Кавказский хребет», — сказал депутат.

Парламентарий также призвал найти останки беспилотника, разобраться с моделью БПЛА, а затем уже делать соответствующие выводы.

Кадыров пригрозил неслыханным возмездием за атаку на университет спецназа

Об ударе БПЛА по территории РУС имени В.В. Путина в Гудермесе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил ранее 29 октября. При этом число задействованных в атаке аппаратов политик не уточнил. По словам Кадырова, в результате налета загорелась крыша пустующего здания. Жертв и пострадавших нет. Пожар удалось оперативно потушить.

По мнению председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина, атакой БПЛА на университет спецназа Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбудили ненависть на Кавказе.