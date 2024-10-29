Актера из «Триггера» приговорили к обязательным работам за хранение наркотиков

Пресненский суд г. Москвы вынес приговор актеру Анатолию Руденко по делу о наркотиках. Артиста, известного по «Триггеру» и «Простым истинам» задержали в январе с 0,57 грамма мефедрона, спрятанного в нижнем белье. Российская газета

По данным издания, дело о наркотиках рассматривалось в особом порядке. Артист полностью признал вину, раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием. Lenta.ru

17 января его задержали сотрудники ГИБДД, когда он ехал в такси. У артиста во время досмотра изъяли пакетик «из-под резинки трусов». В отношении него было возбуждено уголовное дело. Ura.Ru