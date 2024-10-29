В Белгородской области два человека пострадали от взорвавшихся боеприпасов ВСУ

В селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа двое мужчин пострадали от разрыва суббоеприпасов, которые разбросали ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его данным, один местный житель пострадал от сдетонировавшего рядом боеприпаса. Он сам смог обратиться в Шебекинскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения обеих ног. Его отпустили на амбулаторное лечение.

Второй пострадавший мужчина наступил на мину. Его в тяжелом состоянии доставили на попутках в районную больницу, где врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую и минно-взрывную травмы, перелом костей черепа и осколочные ранения ног. Бригада скорой перевезет его в областную клиническую больницу, заключил Гладков.

Накануне беспилотные летательные аппараты украинской армии нанесли несколько ударов по территории Белгородской области.