Басманный суд в Москве заочно отправил под стражу актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о фейках в отношении Вооруженных сил РФ и возбуждении вражды. Об этом сообщили в пресс-службе суда. ТАСС

В сообщении говорится, что срок ареста актера будет исчисляться с момент экстрадиции, либо с момента его задержания на территории РФ. Российская газета

Ранее Тверской суд Москвы заочно назначил 8 лет колонии общего режима блогеру Дмитрию Иванову (внесен в реестр иноагентов в России), известному под псевдонимом Камикадзе Ди, по делу о распространении фейковой информации о российской армии. Москва24