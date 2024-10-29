Стали известны подробности атаки ВСУ на Чечню

Для атаки ВСУ на Чеченский университет спецназа имени В. В. Путина мог использоваться прилетевший из Одессы беспилотник PD-2. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Газета.Ru

По информации издания, беспилотники этой модели способны преодолевать до 1 300 километров со скоростью 140 километров в час. Предполагаемый маршрут летательного аппарата в Чечню пролегал через акваторию Черного моря и Северный Кавказ. Lenta.ru

Атака была совершена сегодня в 6.30 мск, ранее о подобных ЧП в регионе не сообщалось. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в результате удара загорелась крыша пустующего здания на территории университета. Жертв и разрушений нет, пожар успешно потушили. Российская газета