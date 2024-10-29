Появились подробности о впавшей в кому после шотов москвичке

Выпившая 20 шотов в баре и впавшая в кому москвичка жаловалась бармену на проблемы. Эти подробности появились в распоряжении Telegram-канала Mash.

По сообщению издания, 24-летняя россиянка рассказала сотруднику бара, что ей «тяжело с парнем», поэтому она решила выпить столько алкоголя. Отмечается, что после того, как женщина выпила два десятка рюмок за короткий срок, она заказала и пиво.

Известно, что врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

Москвичка на спор выпила 20 шотов в баре и впала в кому

Как сообщалось ранее, бармен налил посетительнице двадцать рюмок крепкого алкоголя — водки, рома, виски, текилы, самбуки и абсента. Утверждается, что бармен не только не остановил девушку, но и подначивал ее выпить все, что он ей налил.