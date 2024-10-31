Рейс из Тюмени в Пхукет задержан в Рощино более чем на 15 часов

Рейс авиакомпании Red Wings Тюмень - Пхукет задержан в аэропорту Рощино более чем на 15 часов, ожидаемое время вылета - 16:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту г. Тюмени (Рощино) задержан к вылету рейс 3121 авиакомпании Red Wings в Пхукет. Время вылета по расписанию - 02:25 (00:25 мск). Планируемое время вылета - 18:00 (16:00 мск)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пассажиры уведомлены перевозчиком о переносе время вылета заблаговременно. Вопрос соблюдения прав пассажиров находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры. Часть пассажиров размещена в гостинице, остальные ожидают по месту жительства.