Вечером 28 октября двое мужчин украли 25 пачек сливочного масла в супермаркете на Ленинградском шоссе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленников пыталась остановить сотрудница магазина, которая заметила, что мужчины сложили в рюкзак упаковки масла. После этого один из фигурантов избил ее, а второй угрожал ножом.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 25-летний и 29-летний приезжие граждане.

На данный момент им предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ. С учетом позиции Головинской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Расследование продолжается правоохранителями.

Ранее двое безработных украли 100 пачек пельменей и оборудование для уборки на предприятии по производству мясных полуфабрикатов в Нижнем Новгороде. Правоохранителям удалось задержать мужчин. Ими оказались 41-летний и 38-летний жители Нижнего Новгорода. По словам злоумышленников, похищенные пельмени они выбросили, а оборудование продали неизвестному.