Мосгорсуд приговорил к колонии IT-специалиста за попытку передать данные ЦРУ

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что Московский городской суд вынес приговор IT-специалисту, который пытался передать ЦРУ сведения, относящиеся к государственной тайне — его отправят на 13,5 лет в колонию. RT на русском

«Московский городской суд признал виновным в совершении государственной измены в пользу США Дадобоева Фируза Темирбоевича 1977 г. р., IT-специалиста одной из столичных коммерческих фирм, имеющего двойное гражданство», — заявили в ведомстве. ТАСС

По данным ведомства, 47-летний IT-специалист одной из столичных коммерческих фирм был задержан в октябре 2022 года. Уточняется, что он незаконно получил сведения, содержащие гостайну, и хотел передать их представителю ЦРУ. Lenta.ru