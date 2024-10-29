СК начал проверку из-за угроз семье Ильи Резника

Следственный комитет России начал проверку после угроз семье Ильи Резника, поступивших от студентов университета, где обучается его внук, в ответ на националистические оскорбления. Деловая газета «Взгляд»

Проверкой займутся столичные следователи. Ситуация находится на контроле центрального аппарата СК. Lenta.ru

По данным СМИ, внук Резника подвергся оскорблениям по национальному признаку со стороны группы студентов вуза, в котором он обучается. Также отец юноши отметил, что его сын дал обидчикам отпор, после чего в адрес их семьи стали поступать угрозы. ТАСС