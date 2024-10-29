Восемь мужчин доставили в полицию после конфликта со стрельбой в Подмосковье

Восемь мужчин доставили в отделение полиции в подмосковном Красногорске после конфликта со стрельбой из аэрозольного пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

Как ранее сообщал Telegram-канал Shot, инцидент произошел возле ЖК «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов. Очевидцы рассказывали, что слышали около пяти выстрелов.

Прибывшие на место правоохранители задержали восьмерых мужчин в возрасте от 21 года до 45 лет и доставили их в отделение. У одного из них обнаружили аэрозольный пистолет. Сообщений в полицию из медучреждений о пострадавших не поступало.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Причины конфликта пока неизвестны.

Напомним, что вечером 26 октября в центральном парке подмосковного Пушкино произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями подростков. 28 октября в пресс-службе ГУ МВД заявили, что полицейские задержали пятерых участников инцидента.