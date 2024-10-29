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Кадыров сообщил о пожаре в Гудермесе на территории РУС из-за атаки БПЛА

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Гудермесе из-за атаки БПЛА возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС). RT на русском

Следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме, отмечается в сообщении. News.ru

«Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен (...) Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме», — рассказал глава региона. Lenta.ru

БПЛА атаковал университет спецназа в Чечне
© РИА Новости
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