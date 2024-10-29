Москвичка на спор выпила 20 шотов в баре и впала в кому

В московском баре «Руки Вверх!» посетительница на спор выпила два десятка шотов, после чего потеряла сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Газета.Ru

По его информации, москвичка пришла отдыхать в бар. Там, предварительно, бармен налил ей два десятка шотов в водкой, ромом, виски, текилой, самбукой и абсентом. Сотрудник заведения, как утверждается, не только не остановил девушку, но и подначивал ее выпить все, что он ей налил. После выпитого девушка упала в обморок. На снятых с места происшествия кадрах видно, как девушка лежит, ей оказывают первую помощь. Прибывшие на место врачи час пытались привести пострадавшую в сознание, однако их попытки не увенчались успехом — за жизнь москвички в больнице сейчас борются врачи. Lenta.ru

Ранее в московском баре пьяный футболист Даниил Крапивников ударил в живот официантку. Спортсмен праздновал победу команды в заведении. Passion.ru