Экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине»

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, который отбывает пожизненное заключение по делу об организации убийств, заявил о пытках в исправительной колонии «Черный дельфин». Об этом сообщил его адвокат Эльмар Ализаде.

— В настоящее время он содержится в «Черном дельфине» в Оренбургской области. Там он неоднократно подвергался пыткам и становился жертвой провокаций, — заявил он.

По словам адвоката, Арашуков просит перевести его в колонию в Мордовской Республике в связи с обстоятельствами, передает ТАСС.

22 октября стало известно, что Рауф Арашуков, который отбывает пожизненное заключение в колонии, передал взятку сотруднику ФСИН в три миллиона рублей для создания более комфортных условий содержания. По этому факту возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере. Как Арашуков попал в колонию и повлияет ли новое дело на уже имеющийся срок — в материале «Вечерней Москвы».