Акробат Большого Московского цирка облил бензином бар

Жонглер-акробат Большого Московского цирка, обладатель Гран-При международного фестиваля «Золотой Карл» облил бензином бар и пригрозил поджечь его из-за потерянного телефона. Об этом сообщает «МК».

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Инцидент произошел в декабре 2023 года, однако известно о нем стало только сейчас. Артист отмечал новоселье в заведении на Садовой-Каретной улице, где и потерял IPhone 14. Позже мужчина вернулся туда с канистрой бензина и облил горючей жидкостью входную дверь. Его остановили официанты и сотрудники Росгвардии.

По утверждениям акробата, он не намеревался поджигать бар, а лишь хотел обратить внимание на свою проблему, однако следователи расценили его поступок как хулиганство. Тверской суд приговорил мужчину к одному году принудительных работ, но сразу же освободил от наказания, так как этот срок ему зачли за время пребывания в СИЗО.

Летом в подмосковном Солнечногорске сгорел легендарный бар «Каре».