Стало известно о состоянии пострадавшего из-за нападения пантеры ребенка

Трехлетнему ребенку из Ангарска, на которого напала цирковая пантера, наложили 20 швов, у него рваные раны лица, головы и ног. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Накануне в Ангарске пантера напала на трехлетнего ребенка. В управлении Следственного комитета (СК) РФ по Иркутской области уточнили, что инцидент произошел после того, как отец мальчика решил сфотографироваться с хищником. Возбуждено уголовное дело.

В результате нападения ребенок получил рваные раны. Здоровью малыша ничего не угрожает, он в стабильном состоянии, отмечает Mash.

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Мама мальчика рассказала, что в цирк его привел отец, и она даже не знала, что он планирует куда-то сходить с ребенком, так как вместе они не живут, пишут «Известия».

«Отец ребенка просто предложил забрать его вечером из садика и привезти мне потом. То, что он поехал после садика в цирк, он мне не сказал. А потом позвонил, я услышала по телефону плач ребенка, и сказал срочно приехать к цирку», - рассказала Светлана.

По ее словам, она приехала, «зашла в вагончик какой-то, и там увидела ребенка всего в крови с рваными ранами на лице, на лбу, на голове».

Сейчас, по словам женщины, мальчик чувствует себя хорошо. Ему обработали раны, наложили швы, сделали необходимые уколы.