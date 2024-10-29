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В колонии, где сидит самый опасный киллер России, нашли несколько мобильных телефонов

В исправительной колонии №2, где содержится известный киллер 90-х Леша Солдат (настоящее имя Алексей Шерстобитов), были обнаружены мобильные телефоны во время массовой проверки на наличие запрещенных предметов. Она была проведена после побега заключенных из липецкой колонии.

В корпусе Леши Солдата нашли несколько мобильных телефонов
© РИА Новости
«В корпусе Леши Солдата изъяли несколько кнопочных мобилок, несмотря на особый контроль за этим зданием, где осужденных сопровождают по очереди», — передает Life.ru.

Кроме того, по информации источника, в колонии ощущается нехватка оперативного персонала и постовых, что приводит к недостаточному контролю за заключенными. Сложная ситуация в колонии усугубляется недавним побегом шести заключенных, что стало возможным из-за слабого надзора и отсутствия должного контроля со стороны администрации исправительного учреждения.

Появились подробности побега заключенных из липецкой колонии

Вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из липецкой ИК-2. Они прорыли 65-метровый туннель под землей для побега. Их исчезновение заметили только утром во время проверки. Пятеро уже задержаны правоохранительными органами. Отмечается, что в это колонии отбывает свое наказание Леша Солдат, который действовал в 90-е годы в составе ОПГ. На его счету как минимум 12 заказных убийств. Его поймали только в 2006 году.

Спустя сутки случай повторился в Нерчинске, в Забайкальском крае. Там четверо осужденных сбежали из исправительного центра (ИЦ) №1. Сейчас они находятся в розыске.

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