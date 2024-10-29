В корпусе Леши Солдата нашли несколько мобильных телефонов

В исправительной колонии №2, где содержится известный киллер 90-х Леша Солдат (настоящее имя Алексей Шерстобитов), были обнаружены мобильные телефоны во время массовой проверки на наличие запрещенных предметов. Она была проведена после побега заключенных из липецкой колонии.

«В корпусе Леши Солдата изъяли несколько кнопочных мобилок, несмотря на особый контроль за этим зданием, где осужденных сопровождают по очереди», — передает Life.ru.

Кроме того, по информации источника, в колонии ощущается нехватка оперативного персонала и постовых, что приводит к недостаточному контролю за заключенными. Сложная ситуация в колонии усугубляется недавним побегом шести заключенных, что стало возможным из-за слабого надзора и отсутствия должного контроля со стороны администрации исправительного учреждения.

Появились подробности побега заключенных из липецкой колонии

Вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из липецкой ИК-2. Они прорыли 65-метровый туннель под землей для побега. Их исчезновение заметили только утром во время проверки. Пятеро уже задержаны правоохранительными органами. Отмечается, что в это колонии отбывает свое наказание Леша Солдат, который действовал в 90-е годы в составе ОПГ. На его счету как минимум 12 заказных убийств. Его поймали только в 2006 году.

Спустя сутки случай повторился в Нерчинске, в Забайкальском крае. Там четверо осужденных сбежали из исправительного центра (ИЦ) №1. Сейчас они находятся в розыске.