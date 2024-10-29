Медведь напал на наступившего на него рыбака в Приморском крае

В Приморском крае медведь кинулся на рыбака. Мужчина попал в реанимацию.

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Сообщается, что инцидент случился в Тернейском районе. Там на 59-м километре трассы у реки Таежной двое рыбаков заночевали в автомобиле.

Ночью под машину незаметно забрался медведь. Утром один из мужчин спрыгнул прямо на него, после чего зверь вцепился когтями в ноги рыбака.

Товарищ вытащил пострадавшего из лап животного и доставил в больницу. На данный момент рыбак находится в тяжелом состоянии в реанимации, передает Telegram-канал Amur Mash.