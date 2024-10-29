На посуде погибших от отравления детей обнаружили инсектицид

Следователи сообщили об итогах экспертизы, проведенной в доме многодетной семьи, где от отравления скончались четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Согласно результатам экспертиз на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства», – сообщили в пресс-службе.

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В ведомстве уточнили, что средство от уничтожения насекомых было обнаружено на посуде из которой ели дети. Приоритетной версией правоохранителей по прежнему остается попадание в организм погибших средства от насекомых Напомним, что трагедия произошла 21 сентября этого года.

Многодетная семья из шести человек обратилась в больницу с признаками отравления. В итоге четверо детей, самой младшей из которых было 6 лет – погибли. В организме погибших детей были обнаружены следы средства от насекомых. Известно, что отец обрабатывал за день до ЧП дом средством от насекомых.

Следственные органы возбудили уголовное дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекший смерть двух или более лиц.