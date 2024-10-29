Полиция поймала воров, ограбивших таунхаус на 30 млн рублей в Королеве

В Королеве задержаны трое мужчин, которые вынесли из таунхауса технику, брендовую одежду и ювелирные изделия на 30 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по Московской области.

© Газета.Ru

Трое сообщников проникли в коттедж жителя Королева на улице Пролетарской ночью, отжав балконную дверь.

«Собрав в пакеты ювелирные изделия, наручные часы, ноутбуки, смартфон, деньги, брендовую одежду и сумки, они скрылись на автомобиле. Общая сумма ущерба составила более 30 миллионов рублей», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленников удалось задержать, часть похищенного они спрятали в лесу около поселка Ухтомский. В ходе обысков у одного из мужчин нашли одежду, в которой он находился в момент совершения преступления. Возбуждено уголовное дело, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.