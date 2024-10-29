Российские телеканалы потребовали у Google два ундециллиона рублей

Российский суд назначил штраф Google в размере двух ундециллионов рублей из-за блокировки аккаунтов российских телеканалов на YouTube. До погашения неустойки сумма будет расти ежедневно, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом споров.

Российский суд назначил такой штраф Google в связи с тем, что компания не восстановила аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Речь идет о телеканалах "Звезда", Первый канал, ВГТРК (телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и др.), "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ Центр", НТВ, "ГПМ Развлекательное телевидение", "Общественное телевидение России", "360", "ТРК Петербург", "Фонд православного телевидения", "Национальный спортивный телеканал", ТК "Центр", а также YouTube-канал главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

Как отмечает РБК, по вышеуказанным искам суд ранее обязал Google восстановить аккаунты пострадавших на YouTube, а в случае неисполнения требований взыскать неустойку. Если решение суда не будет исполнено в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу, за каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тыс. рублей. Сумма неустойки удваивается каждую неделю, пока решение не будет исполнено, без ограничения общей суммы штрафа.

В марте 2022 года Google решил приостановить работу российских каналов на YouTube. Среди них оказались Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", ТНТ, НТВ, RT, "Москва-24", РБК и "Пятый канал". Причиной этого в компании назвали государственное финансирование данных медиа, а также публикацию ими материалов об СВО на Украине.