В Москве произошел пожар на стройке

На северо-западе Москвы произошел пожар на стройке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что пожар произошел в районе ЖК City Bay на Волоколамском шоссе. Согласно сведениям очевидцев, на стройплощадке загорелись бытовки. Позже в МЧС подтвердили эту информацию — по сообщению ведомства, площадь возгорания составила 150 квадратных метров, всего же загорелись 12 бытовок. Информации о пострадавших, как и о причинах пожара, пока не поступало.

Помимо этого, в сети также появились видео, снятые очевидцами пожара. На них можно увидеть пламя, покрывающее большую площадь на стройке, а также густой столб дыма.

Ранее на юго-западе Москвы произошел пожар на крыше жилого дома.