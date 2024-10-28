Группа цыган избила полицейского в Туле

В Туле группа цыган избила полицейского, он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает 71.ru.

Инцидент произошел в ночь на 28 октября на Молодежном бульваре. По словам очевидцев, компания цыган распивала алкогольные напитки рядом с круглосуточным магазином. Проходящий мимо 37-летний сотрудник МВД сделал им замечание. После этого цыгане набросились на него и стали избивать. Всего в конфликте принимали участие 13 человек.

Полицейского госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы, множественные гематомы и ушибы.

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По предварительным данным, нападавшие живут в таборе в микрорайоне Плеханово. После драки несколько из них сбежали, сейчас всех участников инцидента ищут, их личности устанавливаются.