Двоих мужчин задержали за мошенничество с квартирой пенсионера в Москве

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих мужчин, обвиняемых в лишении пенсионера права собственности на квартиру на ул. Крылатские Холмы путем мошенничества, совершенного год назад. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

«В полицию с заявлением обратился 67-летний пенсионер, который сообщил, что неизвестный переоформил право собственности на принадлежащую ему квартиру на ул. Крылатские Холмы. При этом о каких-либо регистрационных действиях с его недвижимостью мужчина не знал и сделок не совершал. По данному факту следователем СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УВД по Западному округу столицы установили и задержали 50-летнего организатора преступной схемы и его 45-летнего сообщника», – говорится в сообщении.

По версии следствия, организатор, являясь жильцом того же дома, что и потерпевший, обратил внимание, что пенсионер проживает в своей квартире один, после чего разработал схему по незаконному завладению его недвижимостью. В качестве соучастника он привлек 45-летнего знакомого, который убедил свою приятельницу оказать помощь во временном оформлении на нее квартиры, не раскрывая деталей преступного плана. Взамен он пообещал ей оформить постоянную регистрацию в столице. Кроме того, он же участвовал в изготовлении фиктивного паспорта с фотографией человека, похожего на настоящего собственника квартиры. С помощью поддельного паспорта неустановленный соучастник получил у нотариусов все необходимые для сделки документы и предоставил их для оформления права собственности. В дальнейшем злоумышленники предприняли попытки выселить собственника как утратившего право пользования жилым помещением в связи с его продажей, подав иск в суд.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение. В отношении организатора преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его сообщник находится под домашним арестом. Полицейские проводят мероприятия по установлению соучастников обвиняемых и возможных дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.