В США арестовали мужчину, похитившего школьницу в 1989 году

В США правоохранители арестовали жителя штата Коннектикут, который похитил и изнасиловал 11-летнюю девочку в 1989 году.

Об этом сообщает WABC-TV.

По информации телеканала, в 1989 году в городе Данбери два преступника проникли ночью в дом школьницы и, угрожая ножом, похитили девочку. Злоумышленники отвели её в строящееся здание, расположенное рядом, и изнасиловали.

Расследовать дело и найти мужчин по горячим следам не удалось. Только в 2023 году пострадавшая обратилась в органы, чтобы дело возобновили.

Новейшие технологии, использованные при анализе собранных на месте преступления биологических материалов, позволили полиции выйти на след 52-летнего Дэвида Коффи. Второго фигуранта дела ищут.

Мужчина отрицает свою причастность к преступлению. Ему назначен залог в размере $750 тыс.

Летом в Техасе казнили мужчину, осуждённого за насилие и убийство почти 20 лет назад.