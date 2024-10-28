Арашуков заявил о готовности пройти полиграф

Бывший сенатор от КЧР Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение по делу об организации убийств, заявил, что готов пройти исследование на детекторе лжи, чтобы подтвердить свою невиновность по новому уголовному делу в его отношении. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Эльмар Али Заде.

"Во время нашего последнего разговора он мне заявил, что готов пройти исследование на детекторе лжи, чтобы подтвердить свою невиновность по делу о взятках. Он знает, что исследование на полиграфе в суде не считается доказательством, но ради восстановления своего доброго имени он готов это следать ", - сказал адвокат.

По данным СК, с июля по октябрь 2024 года Арашуков через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 млн рублей за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.

Арашукову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий), за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Уголовное дело также возбуждено в отношении адвоката.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, где присутствовали генпрокурор РФ Юрий Чайка и руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В тот же день его арестовали, а на следующий день был взят под стражу его отец - экс-советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил их к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.. В начале января 2023 года адвокаты обжаловали решение суда.