В социальных сетях появилось видео аварийной посадки Ан-2 в Ставропольском крае. Кадрами делится РИА Новости.

На видео видно, как самолет совершает аварийную посадку в лесополосе в нескольких километрах от развилки дороги Ессентуки — станица Суворовская. Во время нее Ан-2 пролетел в считанных метрах над автомобильным мостом, чуть не задев его.

Ранее сообщалось, что самолет совершил вынужденную посадку недалеко от Ессентуков. На борту находились пять человек. Четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы. Международный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию инцидента, а Ространсналзор проводит внеплановую проверку компании ООО «Авиахим Юг», которой принадлежал совершивший жесткую посадку Ан-2.