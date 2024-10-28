Полицейского арестовали за избиение мужчины при задержании

Замначальника полиции Центрального района Санкт-Петербурга заключен под стражу по обвинению в избиении сотрудника магазина, торговавшего алкоголем в ночное время. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Сентемова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сентемову стражу по 25 декабря", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что ночью 28 сентября Сентемов, находясь при исполнении своих служебных обязанностей у д. 18а по Миллионной улице, без каких-либо оснований, из чувства личной неприязни нанес множественные удары головой и руками в область головы потерпевшего. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Задержали полицейского в субботу и в тот же день предъявили ему обвинение. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном.

По данным местных СМИ, Сентемов превысил полномочия при задержании продавца и управляющего магазином, где в нарушение закона ночью продавали алкоголь. Момент, когда полицейский дал одному из задержанных несколько пощечин и ударил головой, зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.