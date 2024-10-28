Самолет Hawk T1 пропал в небе над Великобританией

В небе над Великобританией пропал тренировочный самолет Hawk T1. Об этом сообщает Mash.

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Самолет подал сигнал бедствия, после чего начал петлять в воздухе и исчез с радаров. Связь с экипажем также пропала. По предварительным данным, тренировочный Hawk T1 разбился над британским графством Норфолк у города Норидж.

Сейчас к месту пропажи самолета летит вертолет со спасателями.

Стоит отметить, что Hawk T1 используют военные летчики в качестве альтернативы F-16. Кроме того именно на них тренируются украинские пилоты.