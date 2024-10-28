Актера Пономаренко из «Глухаря» нашли мертвым в его квартире

Актера Юрия Пономаренко, известного по роли оперативника в сериале «Глухарь», нашли мертвым в его московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Согласно его информации, актера нашли на диване с травмой на затылке. Возле тела и шкафа обнаружили кровь. Следов, указывающих на убийство или самоубийство, найдено не было. Обстановка в его квартире в Высоковольтном проезде не нарушена.

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По предварительным данным, 49-летний Пономаренко упал, разбил голову и, потеряв много крови, скончался. Его близкие рассказали, что актер злоупотреблял алкоголем.