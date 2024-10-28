Опубликованы кадры спасения изгрызенного алабаями школьника

Полиция опубликовала кадры спасения шестиклассника от стаи собак на улице Мебельной в Санкт-Петербурге. У заброшенной стройки находились два алабая. Окровавленного школьника нашли в канаве, где он прятался от животных.

Начали обходить территорию. Заглянули за забор — находились два больших алабая. Мальчик голосов не подавал. <...> Участковый уполномоченный отвлекали собак, стуча по воротам, мы в составе пяти человек перепрыгнули через забор начали обследовать территорию. Сержант Тихонов забрался на крышу и обнаружил, что мальчик лежит в канаве, — рассказал один из полицейских, участвовавших в спасательной операции.

Ранее сообщалось, что мальчик учится в шестом классе. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице. Ребенок сам позвонил в полицию и дождался прибытия сотрудников правоохранительных органов. По факту происшествия возбуждено дело по статье о халатности.