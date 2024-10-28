Участник «Голос 60+» подозревается в домогательствах к школьнице

Участник шоу «Голос 60+» из Уфы Александр Корнейчук подозревается в домогательствах к 12-летней девочке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Как сообщает источник, 66-летний мужчина связался с несовершеннолетней в социальных сетях. В ходе переписки он смог получить от девочки эротический видеоролик, после чего сам скинул ей свои интимные снимки. Однако об этой переписке узнали родители школьницы. Они обратились в полицию, после чего Корнейчука задержали.

В данный момент мужчина находится в СИЗО. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста». При этом свою вину Корнейчук признал.

Напомним, что подозреваемый участвовал в шоу «Голос 60+» в 2021 году, но жюри отказалось брать джазового гитариста в последующие туры.

Ранее российский фигурист Иван Десятов был отстранен от соревнований из-за подозрения в интимной связи с несовершеннолетней.