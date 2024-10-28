Актера Пономаренко из «Глухаря» нашли мертвым в его квартире

Вчера, 27 октября, в своей московской квартире был найден мертвым российский актер Юрий Пономаренко, известный по роли оперативника в сериале «Глухарь». Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

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По предварительным данным, 49-летний мужчина упал, ударился головой, потерял много крови и скончался.

В квартире актера на Высоковольтном проезде не было обнаружено следов насилия или предсмертной записки. Обстановка в помещении оставалась нетронутой. По словам близких, Юрий Пономаренко страдал от алкогольной зависимости, говорится в публикации.

Юрий Пономаренко, родившийся 7 марта 1975 года, получил образование в Екатеринбургском театральном институте. После окончания учебы он присоединился к труппе Театра Романа Виктюка в 1997 году. Там Пономаренко воплотил на сцене образ Мастера в постановке «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова, а также сыграл в спектакле «Кот в сапогах» по пьесе Кузмина. Также известность он получили, благодаря роли оперативника в сериале «Глухарь».