Кто из генералов и чиновников Минобороны становился фигурантом уголовных дел в 2024 году

28 октября Следственный комитет России сообщил о возбуждении нового уголовного дела против генерала Александра Оглоблина. Ранее он отбывал срок за хищение, однако освободился из колонии, дав показания на генерала Вадима Шамарина. РБК вспомнил, кто еще из бывших и действующих чиновников Минобороны, а также связанных с Вооруженными силами РФ людей оказался под следствием.

Тимур Иванов

Первым арестованным военным чиновником стал замминистра обороны Тимур Иванов. О его задержании и отправке в СИЗО стало известно 24 апреля, а спустя два дня его сняли с поста. На своей должности он отвечал за управление имуществом и расквартирование войск. По версии правоохранителей, он получил взятку в особо крупном размере: на сумму в 1 млрд 185 млн рублей. Свою вину бывший заместитель министра не признал.

Юрий Кузнецов

Следующим арестованным стал бывший начальник главного управления кадров Минобороны, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. На своей должности он занимался кадровой политикой Вооруженных сил, а также отвечал за организацию прохождения военной службы по контракту.

О помещении Кузнецова под стражу стало известно 14 мая. По версии следователей, главный кадровик ведомства получил взятки на общую сумму в 30,5 млн рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна.

Иван Попов

17 мая Следком заявил об аресте генерал-майора Ивана Попова. До лета 2023 года он командовал 58-й общевойсковой армией. Следователи считают, что он причастен к хищению металлоконструкций на сумму свыше 114 млн рублей, которые предназначались для возведения линии обороны. Сейчас он находится под домашним арестом.

Владимир Вертелецкий

Владимир Вертелецкий занимает должность главы управления департамента Минобороны РФ. О его аресте стало известно 21 мая — по версии следователей, в 2020 году он получил взятку от директора Чебоксарского завода «Металлист» в размере 1,7 млн рублей за приемку работ ненадлежащего качества. Недавно расследование в отношении него завершилось — причиненный государству ущерб превышает 73 млн рублей.

Вадим Шамарин

22 мая СК заявил об аресте начальника главного управления связи ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Ему предъявили обвинение в получении взятки от руководства Пермского телефонного завода «Телта» в размере 36 млн рублей за помощь в увеличении объема поставок и общее покровительство. Генерал-лейтенант частично признал вину: по его словам, он получил 19 млн рублей, однако не в качестве взятки.

Дмитрий Булгаков

Генерал Дмитрий Булгаков занимал должность заместителя министра обороны по тыловому обеспечению с декабря 2008 по сентябрь 2022 года. Его арестовали 26 июля и обвиняют в хищении средств в особо крупном размере при поставке питания в войска.

Владимир Павлов

Владимир Павлов занимал должность руководителя «Военторга». Его задержали 31 июля и арестовали на следующий день, 1 августа. По версии следствия, он и его подчиненные с 2019 по 2022 год продавали Минобороны гигиенические наборы по завышенной цене.

Вячеслав Ахмедов

Полковник Вячеслав Ахмедов работал директором парка «Патриот». Его поместили под домашний арест 5 августа, обвинив в хищении средств в особо крупном размере. По версии следствия, он обогащался за счет учреждения.

Владимир Шестеров

Генерал-майор Владимир Шестеров занимает должность замначальника Главного управления инновационного развития. По версии следователей, вместе с Ахмедовым он обогащался за парка «Патриот». Он находится под домашним арестом.

Владимир Демчик

Полковник Владимир Демчик до 2018 года занимал должность начальника вещевого управления Минобороны РФ. Отвечал за обеспечение Вооруженных сил формой, обувью и снаряжением. Его арестовали 6 августа по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Павел Попов

Генерал армии Павел Попов занимал должность заместителя министра обороны с ноября 2013 года по июнь 2024 года. Отвечал за научно-техническое развитие российских войск. Его отправили в СИЗО 29 августа. СК считает, что он похитил средства, выделенные на парк «Патриот» вместе с Ахмедовым и Шестеровым.

Валерий Мумиджанов

Генерал-майор Мумиджанов с 2024 года был заместителем командующего Ленинградским военным округом, а в прошлом занимал должность главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Его арестовали 2 сентября — следователи считают, что при работе на прошлом посту он получил взятку в 20 млн рублей.

Денис Путилов

Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майор Денис Путилов контролировал исполнение контрактов на ремонт и техобслуживание военной техники. Его задержали 18 сентября — по версии следствия, он получил взятку в 10 млн рублей.

Александр Оглоблин

Генерал-майор Александр Оглоблин в прошлом возглавлял управление планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ. По версии следователей, он получил от Пермского телефонного завода «Телта» взятку в размере более 10 млн рублей при исполнении гособоронзаказа на поставку устройств связи. В прошлом он уже получил срок за особо крупное мошенничество.