Мать Гайдара умерла в Москве после падения в квартире

В Москве умерла 99-летняя мать экономиста Егора Гайдара Ариадна. Она была дочерью писателя Павла Бажова.

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Подробности сообщает mk.ru.

Вечером 27 октября женщина встала с кровати, но упала, пытаясь дойти до кресла. Сиделки рядом не было – она находилась на кухне. Прибежав на крик о помощи, она пыталась поднять женщину, но не смогла. Тогда позвонила родным Ариадны.

Прибывшие в квартиру родственники вызвали скорую. Врачи диагностировали перелом шейки бедра. Женщину уложили на кровать – она уснула.

Невестка и правнучка уехали – с Ариадной осталась сиделка. Около 9 утра она зашла в комнату и увидела пожилую женщину без признаков жизни.

Жена внука рассказала, что у умершей было много заболеваний. К этому добавился возраст.

«Очень и очень жаль ее, мы делали все, чтобы продлить ее жизнь», - сказала она изданию.

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