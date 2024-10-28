Москвич лишился золотых монет и 11 млн рублей после разговора с мошенниками

В Москве мошенники обманули 19-летнего молодого человека под видом обязательного «декларирования имущества», лишив его 11 млн рублей и золотых монет, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что юноша готов был отдать аферистам еще больше денег, но подозрительные операции заметила его мать.

По данным канала, 19 октября с москвичом поочередно связались неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они убедили его, что он может стать участником операции по поимке мошенников. Далее все развивалось по уже известной схеме — юношу убедили забрать все деньги из сейфа родителей и передать их курьеру, чтобы потом положить на «безопасный счет».

Добычей преступников стали различные украшения, медали и $66 тысяч (почти 6,4 млн рублей). После мошенники добились, чтобы москвич передал курьеру монеты: 72 золотые и 17 серебряных. Канал отмечает, что молодой человек до последнего момента не понимал суть происходящего.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 30-летний житель Смоленска решился на теракт в здании МВД, потому что стал жертвой мошенников. Злоумышленники завладели всеми его средствами и убедили взять кредиты на 5 млн рублей, а после заявили, что помогут ему с долгами, если он устроит взрыв.