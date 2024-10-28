РЕН ТВ раскрыл маршрут сбежавших заключенных из липецкой колонии
Стал известен маршрут, по которому сбежали заключенные из липецкой колонии. Шестеро преступников, вырыв подкоп на территории заброшенного цеха, покинули свое место лишения свободы.
«Подкоп был сделан на территории заброшенного цеха», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Там добавили, что после выхода из тоннеля они двигались вдоль дороги. Первый выход находился между кирпичным забором и металлопрофильным ограждением, а второй — под металлопрофильным забором.
В Липецкой области сбежали шестеро заключенных из колонии №2, выкопав 65-метровый тоннель. Их пропажа была замечена 24 октября, пятерых уже поймали. В отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело за халатность. В побеге также участвовал седьмой заключенный, который скрывал отсутствие беглецов в рабочем цеху, передает «Национальная служба новостей».