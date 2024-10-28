Стал известен маршрут, по которому сбежали заключенные из липецкой колонии. Шестеро преступников, вырыв подкоп на территории заброшенного цеха, покинули свое место лишения свободы.

«Подкоп был сделан на территории заброшенного цеха», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Там добавили, что после выхода из тоннеля они двигались вдоль дороги. Первый выход находился между кирпичным забором и металлопрофильным ограждением, а второй — под металлопрофильным забором.

В Липецкой области сбежали шестеро заключенных из колонии №2, выкопав 65-метровый тоннель. Их пропажа была замечена 24 октября, пятерых уже поймали. В отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело за халатность. В побеге также участвовал седьмой заключенный, который скрывал отсутствие беглецов в рабочем цеху, передает «Национальная служба новостей».