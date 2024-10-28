Турист назвал путешествие лучшим в жизни и упал со скалы спустя несколько дней

Турист назвал свое путешествие в Колумбию лучшим событием в жизни и упал со скалы спустя несколько дней во время попытки сделать селфи. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что 19 октября 35-летний Тобиас Фишер отправился в одиночный поход в горы района Таганга недалеко от города Санта-Мария. Пытаясь сделать селфи на смотровой площадке в лесу Дамбира, он потерял равновесие и упал. Вскоре его обнаружили другие туристы и вызвали службу спасения.

Фишер был доставлен в больницу, но не выжил. Власти уведомили семью мужчины о несчастном случае. Известно, что за несколько дней до падения он написал в социальных сетях, что пережил лучшее событие в своей жизни в Колумбии, передает издание.

Самолет, который вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Доху (Катар), экстренно вернулся из-за неисправности. Об этом сообщает пассажир лайнера. Туристов после произошедшего отправили в Катар на резервном борту. Что именно вызвало неисправность — неизвестно.

Российский турист в Геленджике оборудовал сапборд для рыбалки и ушел в плаванье. Спустя шесть дней поисков его нашли погибшим. Погибший Борис Рылев приехал в отпуск в Геленджик вместе с семьей.