В Пекине мужчина с ножом напал на людей

В Пекине мужчина совершил нападение с ножом на людей. В результате инцидента пострадали пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на управление полиции района Хайдянь (запад города).

Согласно распространенному заявлению правоохранительных органов, подозреваемым в нападении является 50-летний мужчина. Трое из пострадавших - несовершеннолетние.

Нападавший был задержан силовиками. Получившие ранения госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. В настоящее время причины инцидента выясняют, ведется следствие, говорится в публикации.

Днем в пятницу, 25 октября мужчина с ножом напал на посетителей гипермаркета, расположенного на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что он вел себя неадекватно, бросался бутылками, а затем схватил с витрины нож и ранил нескольких покупателей. Позднее издание «Фонтанка» сообщило, что мужчина, напавший на посетителей петербуржского магазина, оказался 44-летним жителем Московского района города.